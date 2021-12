Թուրքիայի ՆԳՆ-ի և վարձկանների հավաքագրող «Սուլթան Մուրադ»-ի հրամանատարի լուսանկարը մեծ քննարկումներ է առաջացրել համացանցում

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի լրագրող Լինդսի Սնելը Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլույի և «Սուլթան Մուրադ» դիվիզիայի հրամանատար Ֆեհիմ Իսանի մասնակցությամբ լուսանկար է հրապարակել Սիրիայի Ռայ քաղաքից, որը հայտնի է որպես սիրիացի վարձկանների հավաքագրման վայր: Լրագրողը հիշեցրել է, որ «Սուլթան Մուրադ»-ը վարձկաններ էր ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ և Լիբիա:

Süleyman Soylu, Turkey's Minister of Interior with Fahim Issa, commander of the Sultan Murad faction, in al-Rai, Syria.



Sultan Murad sent mercenaries to Karabakh and Libya. Their recruitment of minors led the US to put Turkey on a list of "countries that deploy child soldiers." pic.twitter.com/SlFsXIgjTZ