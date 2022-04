Հայոց ցեղասպանության թեմայով գրքում ներկայացված են քրիստոնյա ժողովուրդների բռնի կրոնափոխություն դեպքերը

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ավստրալահայ գրականագետ Արա Քեթիպեանն իր կազմած Forced Conversions in Ottoman Turkey: Reports from The U.S. Press (1895-1920) («Բռնի կրոնափոխումը Օսմանյան Թուրքիայում. հաղորդումներ ամերիկյան մամուլից») գրքում ներկայացնում է 1895-1920 թվականներին ոչ միայն հայերի, այլև մյուս քրիստոնյա ժողովուրդների բռնի կրոնափոխություն դեպքերը, որոնց միջոցով փորձել են ջնջել հայերի ազգային ինքնությունը։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ ապրիլի 15-ին Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտում։

«Մեր գլխավոր նպատակն է ցույց տալ, որ այդ տարիներին արդեն արևմտյան, հատկապես ամերիկյան մամուլն արձագանքել էր այդ երևույթին։ Անդրադարձել եմ կոնկրետ ամերիկյան մամուլին, քանի որ ամերիկյանն ավելի անաչառ էր այդ տարիներին, նրանք քաղաքական շահեր չէին հետապնդում»,- նշեց գրքի հեղինակը։

Նրա խոսքով՝ գրքում ներկայացված չէ միայն մամուլի չոր արձագանքը։ Ընթերցողներն այնտեղ կգտնեն հայտարարություններ, դիվանագետների մեկնաբանություններ, քաղաքական գործիչների կարծիքներ, դեսպանների և հյուպատոսների արձագանքներ։

«Կոտորածների, տեղահանությունների մասին շատ է խոսվել , բայց բռնի կրոնափոխությունների մասին տեղեկություններ ոչ մի տեղ չեք գտնի հատկապես անգլերեն լեզվով։ Կրոնափոխությունների մեջ մեծ մաս են կազմում նաև երեխաների բռնի թրքացումը, ինչպես նաև կանանց բռնի ամուսնությունները թուրքերի հետ, որոնց ավելի հանգամանորեն եմ անդրադարձել»,- առանձնացրեց Քեթիպեանը։

ՀՑԹԻ տնօրեն Հարություն Մարությանը կարևորեց Արա Քեթիպեանի կատարած աշխատանքը` նշելով, որ այն կընդլայնի աղբյուրագիտական բազան։

«Մենք տեսնում ենք, որ,ամերիկյան հասարակությունը տեղեկացված էր և դրանով էր պայմանավորված ցեղասպանության տարիներին և դրանից հետո նրանց արձագանքը՝ մարդասիրությունը, հումանիտար օժանդակությունը 100 տարի շարունակ։ Ոչինչ հենց այնպես չի լինում։ Պետք է մարդկանց տեղեկացնես, որպեսզի ստանաս նրանց արձագանքը։ Եվ այս գիրքը դրա վառ վկայություններից մեկն է»,- նշեց նա։

Հեղինակը գրքում տեղ գտած փաստերը հավաքել է շուրջ 15 տարիների ընթացքում։ Խոստանում է՝ հետագայում պատրաստվում է նոր գրքեր հրատարակել։