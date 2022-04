Կիպրոսը վերահաստատում է հանձնառությունը՝ պայքարելու հանուն նոր ցեղասպանությունների կանխարգելման

ԵՐԵՎԱՆ, 24 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Կիպրոսը վերահաստատում է իր հանձնառությունը՝ Հայոց ցեղասպանության հարցում արդարության հաստատման գործում։

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, այս մասին ասվում է Հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցի կապակցությամբ Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։

«Մենք խոնարհվում ենք Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի առջև։ Կիպրոսը վերահաստատում է իր հանձնառությունը՝ խթանելու ճշմարտության ճանաչումը, արդարության վերականգնումն ու նոր ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելումը»,- ասվում է «Թվիթեր»-ում Կիպրոսի ԱԳՆ գրառման մեջ։

#OTD | 24 April 1915 |

We bow in memory of the victims of #ArmenianGenocide | #Cyprus reaffirms its commitment to promote the recognition of truth, the restoration of justice & the prevention of new genocides & crimes against humanity | #24April1915 #Armenia #NeverAgain pic.twitter.com/bCoHMDxgtj