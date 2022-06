Կանադան Հարավային Կովկասում իր առաջին դեսպանությունը բացում է Հայաստանում․ ՀՀ ԱԳ նախարարը ողջունում է որոշումը

ԵՐԵՎԱՆ, 29 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Կանադան Հայաստանում դեսպանություն է բացում․ Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Մելանի Ժոլին իր երկրի այդ որոշումը համարում է հայկական ժողովրդավարությանը Կանադայի աջակցության ավելացման կարևոր երաշխիք։

«Սա թույլ կտա ավելի ամուր կապեր հաստատել մեր երկրների միջև և կավելացնի Կանադայի աջակցությունը հայկական ժողովրդավարությանը: Քանի որ կայունություն ու անվտանգություն ապահովող կանոնները ենթարկվում են մարտահրավերների, Կանադան կաշխատի հանուն գլոբալ խաղաղության և ժողովրդավարության պաշտպանության»,-նշել է Կանադայի ԱԳ նախարարը «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում կատարված գրառման մեջ։

Canada is opening an embassy in Armenia. This will allow for stronger ties between our countries and increased Canadian support for Armenian democracy.



As the rules that ensured stability & security are challenged, Canada will work to protect peace & democracy globally.