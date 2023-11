Արարատ Միրզոյանը ողջունել է G7-ի երկրների ԱԳ նախարարների հայտարարությունը ԼՂ-ից հայերի բռնի տեղահանության վերաբերյալ

ԵՐԵՎԱՆ, 9 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ողջունել է G7-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությունը, որով Ադրբեջանին կոչ է արվել լիովին կատարել միջազգային մարդասիրական իրավունքով ստանձնած իր պարտավորությունները:

Welcoming G7 statement,we underline that strong intl steps &clear public commitments by all involved parties are paramount for normalization btw ARM & AZ in line w/Granada statement, &to address needs of #Armenians forcibly displaced from #NagornoKarabakh.has such a commitment. pic.twitter.com/Q9SADIipG0