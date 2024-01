Զոհրաբ Ըռքոյանի և Մհեր Քումունցի գիրք-ալբոմը նորովի կներկայացնի Լեռնային Ղարաբաղի պատմամշակութային ժառանգությունը

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտու պատմամշակութային ժառանգությունը» (The historical and cultural heritage of the Nagorno-Karabakh conflict zone) անգլերեն գիրք-ալբոմը աշխարհին կներկայացնի հայկական մշակույթը՝ նորովի բացահայտելով այն:

Գրքում ներառված լուսանկարները շատ բան են պատմում հուշարձանների մասին, իսկ տեքստերն ամբողջական են դարձնում տեղեկությունները, որոնք հեղինակները՝ լրագրող Զոհրաբ Ըռքոյանն ու բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մհեր Քումունցը գրել են՝ հիմնվելով պատմական աղբյուրների վրա:

«Արմենպրես»-ի թղթակցի հետ զրույցում Զոհրաբ Ըռքոյանն ասում է՝ գիրքը լույս է տեսել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության դրամաշնորհային մրցույթի («Հայ մշակույթը հանրահռչակող օտարալեզու գրականություն») շրջանակներում։

«Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանը ներառում է Մեծ Հայքի Սյունիք և Արցախ նահանգների մոտ վեց կամ յոթ գավառ: Տարբեր ժամանակներում գավառների թիվն ավելացել կամ պակասել է, բայց գրքում հիմնականում ընդգրկված են Սյունիքի Աղահեճք, Կովսական, Քաշունի, Արցախից Բերդաձոր և այլ գավառների պատմամշակութային հուշարձանները, որոնք ունեն դարերի պատմություն՝ սկսած նախաքրիստոնեական շրջանից մինչև 20-րդ դարի վերջը»,-նշում է Ըռքոյանը:

Նա 1996 թվականից ապրել է Քաշաթաղի շրջանում, աշխատել կրթության վարչությունում, հետագայում՝ շրջանային «Մերան» թերթի գլխավոր խմբագիրն է եղել և այդ տարիներին հնարավորություն է ունեցել շրջելու Քաշաթաղի ամբողջ տարածքում, պատմական գավառներում և պարզել, որ այդ տարածքում շատ-շատ են հայկական հուշարձանները՝ եկեղեցիներ, վանական համալիրներ, խաչքարեր, տապանաքարեր, ամրոցներ, կամուրջներ, ջրաղացներ և այլն:

«Այդ տարածքը 18-րդ դարի երկրորդ կեսից կամաց-կամաց հայաթափվել էր մինչև 1990-ական թվականները: Չնայած 200-ից ավելի տարիներին՝ հուշարձանները պահպանվել էին: Երեսունից ավելի եկեղեցու լուսանկար կա գրքում, խաչքարերը հարյուրավոր են, սակայն քիչ լուսանկարներ ենք զետեղել: Անտառներում, ձորերում, սարերի գլխին պահպանվել են հայկական գերեզմանոցներ, որոնք ժամանակին, հավանաբար, չեն նկատել, չեն ավերել: Խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիների կառուցած տների պատերի մեջ հայկական խաչքարեր կային, տապանաքարերի բեկորներ: Նրանք քանդված եկեղեցիների քարեր էին օգտագործել: Գրեթե բոլոր գյուղերում նրանց կառուցած տների մեջ հանդիպում էիր հայկական ժառանգության հետքերի»,-պատմում է Ըռքոյանն ու կարևորում այն, որ գրքում ներառված հուշարձանների մասին գրելիս օգտվել են հայ պատմիչների գրքերից՝ Խորենացուց մինչև Մակար Բարխուդարյանց:

Զոհրաբ Ըռքոյանը շեշտում է՝ Քաշաթաղի շրջանի բոլոր եկեղեցիներն առաքելական են, ոչ թե ուդիական կամ աղվանական: Բոլոր հուշարձանների վրա հայերեն արձանագրություններ կան, օտար լեզուներով արձանագրություններ չկան: «Գրքում կան մի քանի մահմեդական հուշարձաններ, որոնք 14-15-րդ դարերի են և ոչ մի կապ չունեն Ադրբեջանի հետ: Դրանք մոնղոլական հուշարձաններ են: Հավանաբար, մոնղոլական արշավանքների ժամանակ մոնղոլ զորավար է զոհվել, նրան թաղել են այդ տարածքում ու գերեզմանի վրա դամբարան կառուցել: Հետաքրքիրն այն է, որ այդ դամբարանը կառուցող վարպետները հայեր են եղել, որովհետև նրանք դամբարանների վրա թողել են իրենց հետքը. հայկական զարդանախշեր, փոքր խաչեր են քանդակել»,-մանրամասնում է գրքի համահեղինակը:

Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հայկական հուշարձանների ներկայիս վիճակի մասին՝ Ըռքոյանն ասում է՝ որոշ տարածքների հայկական գերեզմանոցների խաչքարերը քանդել են: «Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ մեր եկեղեցիները քանդում են: Օրինակ՝ Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին քանդել են, այլ բան են կառուցում, Շուշիի Կանաչ ժամ եկեղեցին պայթեցրել էին, իսկ հիմա որպես ուղղափառ եկեղեցի են կառուցում: Արբանյակային լուսանկարներից երևում է, որ որոշ եկեղեցիներ ևս քանդել են, Հադրութի տարածքի եկեղեցիներն են քանդել, գերեզմանոցներն են քանդել: Նրանք հաղորդումներով ցույց են տալիս, թե ինչ են անում: Ծիծեռնավանքում բերել են ուդի հոգևորականի՝ փորձելով ասել, թե իբր այն ուդիական է, բայց ուդիները խաչեր կամ հայերեն տառեր չէին կարող քանդակել: Մեր եկեղեցաշինության մեջ ընդունված է, որ եկեղեցու խորանը միշտ արևելյան պատի վրա պետք է լինի, և բոլոր եկեղեցիները դա են ապացուցում»,-հավաստիացնում է Զոհրաբ Ըռքոյանն ու ընդգծում՝ գրքի միջոցով մարդիկ կիմանան հայկական հուշարձանների տեղը, կկարողանան ուսումնասիրել դրանք, տեղեկանալ, որ խաչքարեր միայն հայերն են ստեղծում՝ չնայած խաչապաշտ ժողովուրդներն իրենց գերեզմանների վրա խաչ քանդակում են:

Նրա խոսքով՝ հնագետ, լուսանկարիչ Թորոս Թորամանյանի, դերասան, լուսանկարիչ Արամ Վրույրի լուսանկարների միջոցով ևս աշխարհին հիշեցնում ենք, որ Անին, Կարսը հայկական էին: «Նախիջևանի խաչքարերը ոչնչացված են, հայկական հուշարձան չի մնացել, բայց Արամ Վրույրի և այլոց լուսանկարները, գրքերը պահպանվել են ու ամենակարևոր փաստաթղթերն են»,-ընդգծում է գիրք-ալբոմի համահեղինակը:

Նա անգնահատելի է համարում նաև երջանկահիշատակ հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի կատարած աշխատանքը՝ նշելով, որ շարունակել են նրա գործը և այդ հարցում գրքի հեղինակներին օգնել են ոչ միայն հնագետները և այլ մասնագետներ, այլև տարածքի բնակիչները՝ երեխաներ, դպրոցականներ:

«Նրանք անտառներում, ձորերում զբոսնելիս խաչքար էին տեսնում, տեղյակ պահում այդ մասին, ես էլ գնում, լուսանկարում էի, ուսումնասիրում: Այդ երեխաներից մի քանիսն, ավաղ, զոհվեցին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ՝ հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը կատարելիս»,-ասում է նա:

Եղել են հուշարձաններ, որոնք պատահաբար են նկատել: Ըռքոյանն այդպես վիշապաքար է գտել: Հնագետները հաստատել են, որ տարածքում այն եզակի է ու զարմացել, որ պահպանվել է:

«Կային դամբարաններ, որոնք անվանել են անհավատների տներ: Պարզվեց՝ 5000 տարվա դամբարաններ են: Պեղումներ ենք կատարել, դրոնով նկարահանումներ հատկապես ամրոցների տարածքներում: Մոտ 50 բերդ ու ամրոց ենք գտել: Կան լավ պահպանված ամրոցներ, ամրոցներ, որոնք անգամ պարիսպներ ունեն, կան ամրոցներ, որոնց միայն հետքն է պահպանվել, սակայն ժամանակին հզոր ամրոցներ են եղել: Երբեմն լսում եմ, որ հայ ժողովուրդն ամրոցներ չի կառուցել, բայց միայն Քաշաթաղի շրջանում հիսունից ավելի ամրոց ենք գտել: Աղավնո և Որոտան գետի ափերի և՛ աջ, և՛ ձախ հատվածներում բլուրների վրա ամրոցներ են կառուցված եղել թե՛ նախաքրիստոնեական շրջանում, թե՛ միջնադարում»,-պատմում է Ըռքոյանը:

Գիրք-ալբոմը տպագրվել է հազար օրինակով, որից 900-ը տրվելու է արտերկրի կրթական հաստատություններին: Հեղինակները նպատակ ունեն այն թարգմանել այլ լեզուներով: «Չինարեն թարգմանվել է: Ցանկանում ենք հրատարակել նաև արաբերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն»,-նշում է համահեղինակն ու հավելում՝ գրքի հայերեն տարբերակը, որն ավելի ծավալուն է, լույս է տեսել տարիներ առաջ:

Անժելա Համբարձումյան

Լուսանկարները՝ Գևորգ Պերկուպերկյանի