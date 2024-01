ԵՄ առաքելության ղեկավարը և ՀՀ-ում Ավստրիայի դեսպանը դիտարկել են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին

ԵՐԵՎԱՆ, 22 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՀՀ-ում ԵՄ առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը հայ ադրբեջանական սահմանին պարեկության ընթացքում ընդունել է Հայաստանում Ավստրիայի դեսպան Թոմաս Մյուլմանին։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին նշված է Հայաստանում ԵՄ առաքելության X-ի միկրոբլոգում տարածված հաղորդագրության մեջ։

«Չնայած եղանակային պայմաններին՝ առաքելությունը շարունակում է տեղանքի պարեկությունը»,- ասված է գրառման մեջ։

#EUMA Head of Mission Markus Ritter hosted Ambassador of Austria to Armenia, Thomas Mühlmann on patrol. Regardless of the weather conditions, the Mission continues its patrolling activities on the ground.@AustriaInGe @BMI_OE @EU_Armenia pic.twitter.com/paz08QpgeX