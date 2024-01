ՀՀ ԱԳՆ-ն մեղադրում է Ադրբեջանին քարտեզների թեման շահարկելու և այդ քայլը էսկալացիայի առիթի վերածելու փորձի համար

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությանը՝ հայկական կողմի պատրաստակամությանը ականապատ տարածքների նոր քարտեզների փոխանցման վերաբերյալ։ Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, ՀՀ ԱԳ նախարարության X-ի միկրոբլոգում գրված է, որ Հայաստանը, նաև որպես վստահության ամրապնդման միջոց, առաջնորդվելով մարդասիրական նկատառումներով` Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաներից ճշտումներ անելու միջոցով ականապատ դաշտերի նոր քարտեզներ է պատրաստել՝ դրանք Ադրբեջանին փոխանցելու նպատակով։

«Ցավոք, այս նախաձեռնությունն ադրբեջանական կողմն անմիջապես խիստ բացասական և հեգնական ձևով է ընդունել, ինչը զրոյացնում է վստահության ամրապնդմանն ուղղված Հայաստանի ջանքերը։ Բաքուն շարունակում է շահարկել թեման ու Երևանի այս դրական քայլը դարձնում էսկալացիայի և բացասական հռետորաբանության առիթ»,- հայտնել են ԱԳՆ-ից:

As mentioned on many occasions, #Armenia, including as a confidence building measure, handed over to Azerbaijan all minefield maps which were at its disposal, having received them from Nagorno-Karabakh officials. pic.twitter.com/wEzKMNlvVr