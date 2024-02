Սա հրաշալի հիմք է Հայաստան-ԵՄ համագործակցության համար․ Կալյուրանդը շնորհավորել է Հայաստանին ՄՔԴ-ին միանալու առթիվ

ԵՐԵՎԱՆ: 7 ՓԵՏՐՎԱՐԻ: ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Եվրոպական խորհրդարանում Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը շնորհավորել է Հայաստանին՝ Միջազգային քրեական դատարանին պաշտոնապես միանալու կապակցությամբ:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ պատգամավորն այս առիթով գրառում է կատարել X սոցիալական հարթակի իր էջում:

Sincere congratulations to Armenia on formally joining the International Criminal Court on 1 February 2024! A clear signal of the country's commitment to the rule of law and a great basis for EU-Armenia cooperation. https://t.co/2BCYDcr2CG