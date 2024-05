ՀՀ ԱԳ նախարարը բարձր է գնահատել Կատարի խորհրդատվական խորհրդի նախագահի հետ հանդիպումը

ԵՐԵՎԱՆ, 29 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը բարձր է գնահատել Կատարի Պետության խորհրդատվական խորհրդի նախագահ Հասան բին Աբդալլահ Ալ-Ղանիմի հետ հանդիպումը։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին ՀՀ ԱԳ նախարարը գրառում է կատարել X-ի իր միկրոբլոգում։

Appreciated interesting conversation w/Speaker of @ShuraQatar Hassan bin Abdullah Al Ghanim on agenda, ties w/Arab countries as well as regional issues.



Emphasizing economic & transport connectivity, presented also “#Crossroads_of_Peace” & efforts aimed at durable stability. pic.twitter.com/o2BxNPbYvI