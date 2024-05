Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը

ԵՐԵՎԱՆ, 30 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին Բուրիչը հայտարարել է X-ի իր միկրոբլոգում կատարած գրառման մեջ։

I welcome the recent agreement between Armenia & Azerbaijan on the process of delimitation based on the Alma-Ata Declaration of 1991/Je me félicite du récent accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le processus de délimitation fondé sur la déclaration d'Alma-Ata de 1991