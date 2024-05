Լյուքսեմբուրգի պատվիրակությունը ՀՀ-ում ԵՄ դիտորդական առաքելության հետ միասին այցելել է Երասխ

ԵՐԵՎԱՆ, 23 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը հյուրընկալել է Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության Պատգամավորների պալատի նախագահ Կլոդ Վիզլերի գլխավորած պատվիրակությանը։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին այս մասին նշվում է առաքելության X-ի միկրոբլոգում տարածված գրառման մեջ։

«Պատիվ է հյուրընկալել Լյուքսեմբուրգի պատվիրակությանը` Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության Պատգամավորների պալատի նախագահ Կլոդ Վիզլեր գլխավորությամբ: Հյուրերը միացել են Երասխի տարածքում իրականացվող պարեկությանը տեղում առկա իրավիճակի մասին ավելին իմանալու համար»,- նշվում է գրառման մեջ։

Honoured to host a delegation from Luxembourg headed by Claude Wiseler @ClaudeWiseler, the President of the Chamber of Deputies of the Grand Duchy of Luxembourg @ChambreLux. Guests joined a patrol in the Yeraskh area to learn more about the situation on the ground. pic.twitter.com/Rt34OxzvRj