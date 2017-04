«Ֆորսաժ 8» ֆիլմի համաշխարհային դրամամուտքերն առաջին երեք օրում ռեկորդ են սահմանել

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հոլիվուդյան «Ֆորսաժ 8» (The Fate of the Furious, 2017) ֆիլմի համաշխարհային դրամարկղային մուտքերն առաջին վարձութային հանգստյան օրերին, նախնական տվյալներով, կազմել են շուրջ 532,5 միլիոն դոլար, ինչը դարձել Է այս ցուցանիշի բացարձակ ռեկորդ: Ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, ապրիլի 16-ին այս մասին հայտնել Է Universal Pictures ամերիկյան կինոընկերությունը, որը կինոնկարի իրավունքների սեփականատերն Է: