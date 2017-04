Լրագրողը ցուցադրել Է ԿԺԴՀ-ում թույլատրված բոլոր սանրվածքները

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հյուսիսային Կորեայի երկու սեռերի բնակիչներին թույլատրված են 15-ական տարբերակների սանրվածքներ: Այս մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հայտարարել Է ֆինն լրագրող Միկա Մակելայնենը, որը Փենյան Էր այցելել ապրիլի կեսերին եւ եղել ԿԺԴՀ-ի հիմնադիր Կիմ Իր Սենի ծննդյան 105-րդ տարեդարձի առթիվ կայացած զորահանդեսում:

Լրագրողը լուսանկարել եւ Twitter-ում զետեղել Է թույլատրված ոճերի սանրվածքներով պլակատները: Նա պնդում Է, որ հյուսիսկորեացի կանանց մատչելի են 15 ձեւի սանրվածքներ, ընդ որում մազերի ներկման ծառայությունը լիովին բացակայում Է:

Տղամարդկանց նույնպես թույլատրված են 15 ոճեր, եւ լրագրողը Փենյանի սալոններից մեկում փորձել Է «ամենատարածված առաջարկությունը»: «Եվ դա ԿԺԴՀ-ի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի սանրվածքը չԷր»,-հայտարարել Է Մակելայնենը:

North Korean men can choose between 15 approved haircut styles. I had the most popular one - and it's not like Kim Jong Un. #ylemaailmalla pic.twitter.com/BvDCrgqg7R