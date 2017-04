Լանա Դել Ռեյը թողարկել Է Lust For Life երգի հոլովակը

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի երգչուհի Լանա Դել Ռեյը երաժշտական հոլովակ Է թողարկել Lust For Life կոմպոզիցիայի համար, որը ձայնագրվել Է կանադացի The Weeknd փոփ-երաժիշտի հետ համատեղ: Հոլովակը հրապարակված Է երգչուհու YouTube-ալիքում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Տեսահոլովակը նկարահանված Է սեւ-սպիտակ գամմայով: Դրանում Լանա Դել Ռեյը եւ The Weeknd-ը գիշերային հանդիպում են կազմակերպում Լոս Անջելեսում՝ Hollywood գրության մոտ:

Lust For Life-ի թրեքը ներառվելու Է երգչուհու համանուն ալբոմում: Սկավառակի ռելիզի ամսաթիվը չի բացահայտվում:

Ապրիլին ավելի վաղ Դել Ռեյը երգի մի հատված Է հրապարակել, որը գրվել Է ԱՄՆ-ի եւ Հյուսիսային Կորեայի միջեւ հակամարտության ազդեցության ներքո: Փետրվարին երգչուհին թողարկել Է Love անվանումը կրող սինգլը: