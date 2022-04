Armenian national futsal team departs for Bulgaria

YEREVAN, APRIL 6, ARMENPRESS. Armenian national futsal team left for Bulgaria, where the qualification tournament of C group of World Cup 2024 will take place, the Football Federation of Armenia said.

Headed by Ruben Nazaretyan the following players left for Bulgaria.

Luan Muller – AD Fundao (Portugal)

Emin Gharabekyans – FC Iracom (Iran)

Rodriginho – MFK Norilsk Nickel (Russia)

Vladimir Sanosyan - MFK Norilsk Nickel (Russia)

Joao Guilherme Carvalho – Gazprom-Ugra (Russia)

Lucas Rozenski – Al Tadhamon SC (Kuwait)

Vitinho – FC Wiener Neustadt (Austria)

Nikita Khromikh - Torpedo Nizhny Novgorod (Russia)

Sargis Margaryan – VRZ Gomel (Belarus)

David Aslanyan - VRZ Gomel (Belarus)

Artur Melkonyan – FC Ukhta (Russia)

Saro Galstyan – Yerevan FC

Garegin Mashumyan - Yerevan FC

Hamlet Manukyan - Yerevan FC

Rafik Melikyan - Yerevan FC

Tournament schedule:

Armenia-Scotland, 08.04.2022, 18:30

Bulgaria-Kosovo, 08.04.2022, 21:00

Kosovo-Scotland, 09.04.2022, 18:30

Bulgaria-Armenia, 09.04.2022, 21:00

Kosovo-Armenia, 11.04.2022, 18:30

Scotland-Bulgaria, 11.04.2022, 21:00