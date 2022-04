Armenia Women’s U-19 football team lost to Georgia U-19

YEREVAN, APRIL 8, ARMENPRESS. Women’s Euro 2022 qualifying round match between Georgia U-19 and Armenia U-19 teams took place in Centre d’Entrenament FAF, Andorra la Vella on April 8, the Football Federation of Armenia reports.

Georgia U-19 won with a score of 2:0.

Armenia U-19

1․ Yana Harutyunyan, 2. Manik Sargsyan, 3. Mariam Karapetyan, 4. Emma Douzmanian, 5. Sona Danielyan (20. Alla Avetisyan, 87), 6. Marine Sahakyan, 7. Nare Avetian, 9. Svetlana Hambardzumyan, 10. Astghik Avanesyan (22. Meri Ghratyan, 67), 11. Karine Yeghyan (c), 13. Liana Simonyan (21. Naira Katikyan, 87)