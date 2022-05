Joaquin Caparros announces the players list for Nations League upcoming matches

YEREVAN, MAY 24, ARMENPRESS. (FFA News Release) Armenia national team is starting to prepare for the UEFA Nations League upcoming matches.

Head coach of the team Joaquin Caparros called up the following players:

Goalkeepers

David Yurchenko-FC Alashkert

Arsen Beglaryan-FC Urartu

Stanislav Buchnev-FC Pyunik

Henri Avagyan-SC Noravank

Defenders

Varazdat Haroyan-Cádiz CF (Spain)

Hovhannes Hambardzumyan-FC Anorthosis Famagusta (Cyprus)

Kamo Hovhannisyan-FC Astana (Kazakhstan)

Hayk Ishkhanyan-FC Pyunik

Arman Hovhannisyan-FC Pyunik

Taron Voskanyan-FC Alashkert

Hrayr Mkoyan-FC Ararat

Styopa Mkrtchyan-BKMA

Monroy Ararat-FC Noah

Zhirayr Margaryan-FC Urartu

Midfielders/Forwards

Solomon Udo-FC Ararat-Armenia

Wbeymar Angulo-FC Ararat-Armenia

Artak Grigoryan-FC Alashkert

Eduard Spertsyan- FC Krasnodar (Russia)

Hovhannes Harutyunyan-FC Pyunik

Rudik Mkrtchyan-FC Ararat

Artak Dashyan-FC Pyunik

Khoren Bayramyan-FC Rostov (Russia)

Edgar Malakyan-FC Ararat

Edgar Babayan-Vejle FC (Denmark)

Tigran Barseghyan-ŠK Slovan Bratislava (Slovakia)

Artur Serobyan-BKMA

Vahan Bichakhchyan-MSK Pogoń Szczecin (Poland)

Lucas Zelarayan-FC Columbus Crew (USA)

Sargis Adamyan-Club Brugge KV (Belgium)

Armenia national team will have a training camp in FFA Technical centre/Football Academy starting from May 29.

You can find the schedule of Nations League matches below:

June 4, at 17:00 - Armenia-Republic of Ireland

June 8, at 22:45 - Scotland - Armenia

June 11, at 17:00 - Ukraine – Armenia

June 14, at 20:00 - Armenia - Scotland