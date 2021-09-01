Матч Северная Македония-Армения обслужат португальские арбитры

Матч квалификационного этапа чемпионата мира 2022 года Северная Македония-Армения обслужат португальские арбитры.

Как сообщили «Арменпресс» в Федерации футбола Армении, главным арбитром матча назначен португалец Артур Диаш.

Ему помогут его соотечественники Руи Тавареш и Паоло Суареш. Четвертый судья - Жоао Пинейро.