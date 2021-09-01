В Гюмри ремонтируется площадь Вардананц. «Арменпресс» сообщает, что работы осуществляются по субвенциальной программе - 60% из городского бюджета, то есть 120 млн драмов, остальное - из бюджета государства. Программа охватывает только проезжую часть площади до «каменного ковра».

Центральная площадь Гюмри ремонтировалась 8 лет назад, в последующие годы были заасфальтированы два прилегающих к площади тротуара, два других были покрыты плиткой

«Дренажной системы не потребуется, вода стекает по естественным откосам. Пешеходные переходы шириной в 8 метров будут асфальтированы со всех четырех сторон», - рассказал глава жилищно-коммунального управления мэрии Гюмри Князь Манасян, добавив, что работы должны быть завершены в течение двух месяцев.

Арменуи Мхоян