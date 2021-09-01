Армен Саргсян поздравил президента Узбекистана

Президент республики Армен Саргсян по случаю 30-летия Независимости направил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву поздравительное послание.

«Арменпресс» передает, в Аппарате президента сообщили что, в послании, в частности, говорится:

«Несомненно, многовековые дружественные отношения наших стран являются прочной и стабильной основой для последовательного развития и расширения взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что нам удастся реализовать новые совместные программы. И межгосударственное сотрудничество Армении и Узбекистана поднять на более высокий уровень».