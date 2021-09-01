Начато строительство трубопровода, соединяющего реку Патара с системой водоснабжения Степанакерта

1 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян совершил рабочую поездку по Аскеранскому району.

Глава государства ознакомился с работами по строительству трубопровода от реки Патара к системе водоснабжения столицы. Он прокладывается с целью обеспечения жителей Степанакерта круглосуточной питьевой водой. Работы планируется завершить в июне 2022 года.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Республики Арцах, Араик Арутюнян обсудил с министром градостроительства Арамом Саргсяном и с другими представителями сферы вопросы, касающиеся самого крупного и по своему значению важного экономического проекта -строительства водохранилища Патара. Реализация проекта окончательно разрешит вопрос водоснабжения в столице Степанакерте, а также ряд населенных пунктов Аскеранского района будут обеспечены питьевой водой и водой для орошения. Президент поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку и начать активную фазу строительства.

Затем Араик Арутюнян побывал на стройплощадке нового поселка, площадью более 644 000 кв. метров, строящегося на административной территории общины Астхашен для жителей сел подрайона Верин Аскеранского района, перемещенных вследствие войны.

Араик Арутюнян также посетил общину Иванян, где ознакомился со строительством двух жилых кварталов, финансируемых Всеармянским фондом «Айастан». Оба района планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, их жители будут обеспечены всеми инфраструктурами.

В ходе визита президент Арутюнян также посетил общину Овсепаван, где проследил за строительством около 92 частных домов для семей погибших в третьей Арцахской войне и для вынужденных переселенцев. Строительство района осуществляется при помощи российского благотворителя Сергея Амбарцумяна.

Оценив ход работ как удовлетворительный, президент страны особо подчеркнул важность реализуемых в Арцахе программ жилищного строительства, подчеркнув, что лишь усилиями всех армян можно будет облегчить сложившуюся сложную социально-экономическую и гуманитарную ситуацию.