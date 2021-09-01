Путин отметил, что население России, по некоторым оценкам, могло составить 500 млн человек

Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан".

,,Он обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды "рассыпалась российская государственность". После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия "потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза", напомнил Путин.

Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это", - подчеркнул он.

Глава государства заметил, что сейчас население России составляет около 146 млн человек. "А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек.

"Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем", - указал он. Эти знания помогают понять и то, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями, считает Путин.

Глава государства заметил, что история - это "не просто набор цифр, имен, событий, а фундамент самого гуманитарного знания". Прошлое помогает понять то, что происходит сейчас, и определить, как нужно вести себя в будущем, пояснил он.