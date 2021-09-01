На участке Ерасха в результате обстрела противника погиб военнослужащий

1 сентября в 11:00 в результате обстрела подразделениями ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в Араратской области, в частности, на участке Ерасха, смертельное огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий N-ской воинской части МО Армении, 1982 г. р., младший сержант Гегам Левоновича Саакян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство обороны Армении.

«Министерство обороны Армении разделяет тяжелую боль утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам Гегама Саакяна», - говорится в сообщении МО.

Министерство обороны строго осуждает действия азербайджанской стороны и предупреждает, что они не останутся без ответа. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.