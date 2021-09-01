Талибы назначили губернатора единственной неподконтрольной провинции

Движение "Талибан" назначило губернатора единственной неподконтрольной им провинции Панджшер, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя руководства талибов Амира Хана Мутаки, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Мутаки сообщил, что переговоры движения с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере не привели к какому-либо результату. Боевики "Талибана" находятся вблизи провинции, добавил представитель руководства движения.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа вошли в столицу, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенный в горной местности к северо-востоку от Кабула.

Лидером действующего там Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года. Как ранее заявил РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, по его мнению, "Талибан"* намерен уничтожить Ахмада Масуда и не пойдет на переговоры с представителями сопротивления.