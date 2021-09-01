С 6 сентября при въезде в Армению будет снято требование сдачи ПЦР-теста для детей до 6 лет

Внесены изменения в решение правительства от 11 сентября 2020 года и об ограничении карантинных мероприятий во время эпидемии коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, в частности, изменилось требование о сдаче теста ПЦР при въезде в Армению. Отныне дети в возрасте до 6 лет, въезжающие в страну, не должны сдавать ПЦР-тест.

Ранее требование было снято для детей до 1 года.

Решение вступает в силу 6 сентября.