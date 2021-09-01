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Состоялся телефонный разговор замминистра ИД РФ и Азербайджана

Состоялся телефонный разговор замминистра ИД РФ и Азербайджана

1 сентября состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко с замминистра ИД Азербайджана Х.А.Халафовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе развёрнутого обмена мнениями обсуждён комплекс актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая реализацию договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.  


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