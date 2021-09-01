В Батуми появились мобильные пункты вакцинации

Вслед за Тбилиси мобильные пункты вакцинации появились и в Батуми, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

С 1 сентября в Батуми граждане могут сделать вакцину против коронавируса в специально оборудованных автобусах.

Передвижные пункты вакцинации расположены на улице Инасаридзе, у рынка "Хопа" и на территории "Города мечты".

Передвижные пункты вакцинации будут менять места локации каждый день, чтобы охватить как можно больше людей.

В Аджарии активно идет процесс вакцинации. Помимо клиник, привиться от коронавируса в Батуми можно сделать в двух торговых центрах и госуниверситете.

Мобильные бригады ходят и по селам Аджарии и вакцинируют желающих.

К этому времени в Аджарии вакцинированы более 146 тысяч человек.

Что касается эпидситуации в регионе, то там за последние сутки выявили 445 новых случаев инфицирования, 735 человек вылечились от COVID-19, восемь скончались.