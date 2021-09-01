«Арменпресс» поздравляет Общественное радио с 95-летием

1 сентября 2021 года Армянскому радио исполнилось 95 лет. Информационное агентство «Арменпресс» в лице директора Арама Ананяна поздравило Общественное радио и его директора Гарегина Хумаряна.

«Уважаемый господин Хумарян,

Сердечно поздравляем Вас и весь коллектив Общественного радио, ветеранов и тысячи слушателей с 95-летием основания Армянского радио, событием, которое сыграло неоценимую роль в нашей общественной жизни.

Общественное радио, как и раньше, является одним из лидеров в медиа-среде Армении, которая сегодня совместными усилиями Вашей команды вышла на новый этап развития.

Информационное агентство «Арменпресс» и Общественное радио имеют многолетнюю историю сотрудничества. В этот юбилейный год мы совместно реализовали проект подкаста «Сказка вместе», в рамках которого дети 11 национальных общин Республики Армения представили обществу свои народные и национальные сказки на армянском языке.

Богатая история партнерства вселяет в нас уверенность в том, что в ближайшие годы количество наших совместных проектов будет множиться.

Уважаемые коллеги,

От имени информационного агентства «Арменпресс» еще раз поздравляем Вас. Желаем бесперебойного вещания, новых творческих успехов, здоровья и мира», - говорится в поздравительном послании.