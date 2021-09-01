Азербайджанские военные пилоты примут участие в летно-тактических учениях "Сокол ТурАз-2021" в Турции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

Согласно ежегодному плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, 1 сентября военные самолеты отправились в турецкую Конью для участия в совместных азербайджано-турецких учениях.

На летно-тактических учениях Азербайджан представят четыре военных самолета: два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25.