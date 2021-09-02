Я не имела намерений покорять мировые сцены: Асмик Папян

«В нашей семье пели все, у мамы и папы был прекрасный голос. Я знала, что и у меня хороший голос, но для меня не могло быть и речи о том, чтобы стать певицей, я никогда не думала об этом, у меня не было намерения покорять мировые сцены, я просто начала петь и работать. Однако ясно было одно: с детства я всегда хотела быть лидером, быть в авангарде, что бы я ни делала».

Асмик ПАПЯН

Мечтой всей ее жизни было играть на скрипе, а ее родители мечтали, чтобы их дочь выбрала профессию Гиппократа. Но был фактор данной Богом благодати и провидения, которые контролировали судьбу будущей всемирно известной оперной певицы.

Мало случаев, чтобы дебют артиста на сцене стал бы прецеденты грядущих успехов. Именно так случилось с Асмик Папян. После дебюта в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна она в качестве солистки была приглашена в Оперные театры Бонна и Дюссельдорфа. Как скрипача и певица, выпускница консерватории вскоре вышла на международную арену, и с тех пор выступала во многих театрах, всемирно известных оперных сценах и в концертных залах, которые являются мечтой для людей этой сферы – Метрополитен Опера и Карнеги Холл в Нью-Йорке, Вашингтонская национальная опера, Ла Скала в Милане, Опера Бастилии в Париже, Liseu de Barcelona в Барселоне, Королевский театр в Мадриде, Вигмор-холл в Лондоне, Венская государственная опера, Санкт-Петербургский Мариинский театр и др. В репертуаре певицы известные роли: Донна Анна в «Дон Жуане» Моцарта, Матильда - «Вильгельм Телля» Россини, Рахель - «Жидовка» Галеви, Микаэла - «Кармен» Бизе, и во многих других произведениях с мировым именем.

Вершиной репертуара Асмик Папян является «Норма» Беллини. Она с «Нормой» выступала в Венской национальной опере, Королевской опере Турине, в Монреале, Балтиморе, Детройте, Вашингтоне, Нью-Йорке, Марселе, Монпелье, а также на фестивалях в Оранже, Сицилии, Мангейме и Мангейме.

Певица выступала в большинстве стран Европы, Латинской Америки, США и Японии. Голос талантливой сопрано звучал практически по всей планете, чествуя родную страну и свой народ.

На своих сольных концертах Асмик Папян активно представляет и произведения армянских композиторов, таких как Комитас, Каначян, Чухаджян, Тертерян, Тигранян, Мансурян и других.

Певица, завоевавшая звание Народной и любимой артистки, сегодня отмечает свое шестидесятилетие. Поздравляем ее и желаем гениальной артистке современности новых свершений. Мы гордимся, что она есть у нас и надолго останется одной из вдохновительниц нашей национальной гордости.

Акоп Срапян