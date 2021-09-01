Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом нашего времени

Пандемия нового коронавируса является определяющим кризисом нашего времени. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Пандемия COVID-19 - это определяющий кризис нашего времени. Он преподал миру много болезненных уроков", - сказал гендиректор в Берлине на церемонии открытия центра данных об эпидемиях и пандемиях. Выступление главы ВОЗ транслировалось на странице организации в Twitter.

Одним из "наиболее ясных" уроков глава ВОЗ считает потребность в "новых, мощных системах и инструментах для глобального наблюдения, сбора, анализа и распространения данных о вспышках [заболеваний], которые имеют потенциал стать эпидемиями и пандемиями". Он напомнил, что урбанизация, исчезновение лесов, изменение климата и интенсивная практика сельскохозяйственного производства повышают риск переноса инфекции от животных к человеку.

Как подчеркнул Гебрейесус, вирусы "распространяются быстро, однако информация может распространяться еще быстрее", поэтому люди могут подготовиться и спасти жизни. В этой связи глава ВОЗ подчеркнул важную роль, которую призван сыграть в сборе информации о вспышках болезней и анализе рисков открытый в Берлине центр.