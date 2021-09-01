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Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом нашего времени

Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом нашего времени

Пандемия нового коронавируса является определяющим кризисом нашего времени. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Пандемия COVID-19 - это определяющий кризис нашего времени. Он преподал миру много болезненных уроков", - сказал гендиректор в Берлине на церемонии открытия центра данных об эпидемиях и пандемиях. Выступление главы ВОЗ транслировалось на странице организации в Twitter.

Одним из "наиболее ясных" уроков глава ВОЗ считает потребность в "новых, мощных системах и инструментах для глобального наблюдения, сбора, анализа и распространения данных о вспышках [заболеваний], которые имеют потенциал стать эпидемиями и пандемиями". Он напомнил, что урбанизация, исчезновение лесов, изменение климата и интенсивная практика сельскохозяйственного производства повышают риск переноса инфекции от животных к человеку.

Как подчеркнул Гебрейесус, вирусы "распространяются быстро, однако информация может распространяться еще быстрее", поэтому люди могут подготовиться и спасти жизни. В этой связи глава ВОЗ подчеркнул важную роль, которую призван сыграть в сборе информации о вспышках болезней и анализе рисков открытый в Берлине центр.


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