Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским
Президент США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет предстоящей в среду встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского позднее сегодня в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, написал американский лидер у себя в Twitter.
Зеленский находится с визитом в США. Ранее его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что около 14:00 по местному времени у Зеленского запланирована встреча с Байденом в составе делегаций и один на один.
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