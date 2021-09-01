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Хоакин Капаррос высоко оценивает команду Северной Македонии

Хоакин Капаррос высоко оценивает команду Северной Македонии

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос высоко оценивает команду Северной Македонии.

«Я высокого мнения о команде из Северной Македонии. Команда доказала, что благодаря хорошей работе можно участвовать в крупном международном турнире. Конечно, у команды новый тренер, но большинство игроков - это те же футболисты, которые принимали участие в Чемпионате Европы», - как сообщает Арменпресс, сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

По мнению испанского специалиста, несмотря на большое уважение, армянская команда должна вести свою игру.

«Мы верим в командную игру. Мхитарян действительно великий футболист, он знает, что его талант должен служить его команде. И это улучшит нашу игру», - сказал он.

Матч между Северной Македонией и Арменией в рамках отборочного тура Чемпионата мира по футболу состоится 2 сентября и начнется в 22:45 по ереванскому времени.


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