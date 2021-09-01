Открылся Венецианский кинофестиваль

В Италии открылся 78-й Венецианский кинофестиваль, первым конкурсным фильмом, показанным на Мостре, стали "Параллельные матери" Педро Альмодовара.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в одной из главных ролей снялась Пенелопы Крус. Для нее этот фильм — восьмая совместная работа с режиссером.

В центре сюжета женщины, которые стали матерями в один день. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе одиноки, беременности не планировали. На протяжении двух часов, что длится фильм, зритель следит за жизнью мам и детей.

В Основном конкурсе 21 картина. Среди картин фестиваля: "Дюна", экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта от Дени Вильнева, "Последняя дуэль" Ридли Скотта с Мэттом Деймоном и Адамом Драйвером про французских рыцарей конца XIV века.

Также покажут "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт, "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст. Кроме того, в основной программе заявлена автобиографическая картина Паоло Соррентино "Рука Бога" с Тони Сервилло в главной роли.

Главой жюри смотра стал режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо.

Венецианский кинофестиваль продлится по 11 сентября.