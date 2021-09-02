Заявления Алиева вновь доказывают, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана: Давид Бабаян

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян ответил на недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные им в Шуши, подчеркнув, что эти заявления являются грубым нарушением международного права, проявлением нацизма и терроризма.

В беседе с «Арменпресс» министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян отметил, что Алиева, в первую очередь, следует поблагодарить за такие заявления, потому что ими он показывает свои истинные цели. «Государства тратят огромные суммы денег, чтобы узнать намерения врага, но этот без всего этого говорит о них. Я неоднократно говорил, что Алиев - самый честный противник, никогда не скрывает своих намерений. Конечно, то, что говорит Алиев, является грубым нарушением международного права, это нацизм, это терроризм, и мы никогда не должны отрываться от реальности, мы должны понимать, с кем имеем дело. Все эти заявления лишний раз доказывают, что мы никогда не будем частью Азербайджана. А то, что он говорит, это - его дело. Главное, чтобы мы смогли восстановиться и создать надежное будущее для наших поколений», - сказал глава МИД Арцаха.

30 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в оккупированном городе Шуши, затронув широкомасштабной военной агрессии, осуществленной азербайджанскими вооруженными силами против Республики Арцах осенью 2020года, заявил, что «понятия Нагорно-Карабахская Республика не существует». Он рассказал о том, что перед войной власти НКР собирались построить в Шуши новое здание Национального собрания НКР. Диктатор Баку назвал здание «чертовым логовом», заявив, что по его приказу оно полностью было разрушено.

По словам Алиева, «нынешний ход событий, Вторая карабахская война, действия международных игроков показывают, что проблема [Нагорного Карабаха] никогда не может быть решена путем переговоров». Президент Азербайджана заявил, что все нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, «историческая справедливость», дали Азербайджану право решить вопрос военным путем, если он не будет решен мирным путем. Однако специалисты утверждают, что нормы и принципы международного права, в том числе Устав ООН, четыре известные резолюции Совета Безопасности, не подразумевают этого и не дают права ни одному субъекту международного права разрешать конфликты военными средствами.

Арам Саргсян