Армения последовательно будет защищать реализацию права народа Арцаха на самоопределение: МИД РА

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением по случаю 30-летия провозглашения Республики Арцах.

«Арменпресс» представляет заявление, распространенное МИД Армении.

«30 лет назад, 2 сентября 1991 года на основании Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом СССР из состава СССР» совместное заседание депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумянского района провозгласило Нагорно-Карабахскую Республику, заложив основу для построения государственности, основанной на демократических ценностях и принципах.

Декларация независимости стала юридическим выражением нерушимой воли арцахских армян жить свободно и безопасно на своей родине, закрепленной 10 декабря 1991 года референдумом о независимости. Это был вынужденный шаг, обусловленный дискриминационной и репрессивной политикой, осуществляемой Азербайджанской ССР против армянского населения на протяжении десятилетий из-за их этнической принадлежности, целью которой было изгнание армян из Арцаха, о чем в разное время на самом высоком уровне заявляли азербайджанские власти.

Приняв Декларацию независимости посредством референдума о независимости, народ Арцаха посредством юридического выражения стремился вывести карабахский вопрос из логики конфронтации на политическую арену, чтобы добиться справедливого решения проблемы, основанного на принципах международного права и закона.

В ответ на законные чаяния арцахских армян власти Азербайджана, продолжая политику этнической чистки в Арцахе, в армянонаселенных районах Азербайджана, развязали масштабную войну против Республики Арцах.

Антиармянская политика, проводимая властями Азербайджана на государственном уровне, постоянные угрозы, войны 2016 и особенно 2020 года, военные агрессии, которые сопровождались нападениями на гражданское население, на инфраструктуры, преднамеренное и спланированное уничтожение армянского культурного наследия, доказывают, что армяне Арцаха продолжают сталкиваться с угрозой физического существования.

Героическая борьба народа Арцаха за свое существование и самобытность для всех армян является примером патриотизма, мужества и стойкости. В этот исторический день мы склоняем головы перед всеми, кто посвятил свою жизнь защите свободы Арцаха.

За последние 30 лет Арцах смог создать жизнеспособные органы государственного управления, проводить выборы, соответствующие международным стандартам, избирать своих законных представителей и создавать демократические институты.

Республика Армения как основу для справедливого и мирного урегулирования карабахского конфликта и установления прочного мир в регионе последовательно будет отстаивать реализацию права народа Арцаха на самоопределение, на право жить на своей родине свободно и достойно».