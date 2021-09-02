ЗПЧ представил данные об ущербе, нанесенном селам Гегаркуника в результате поджегов азербайджанцев

Согласно работам по сбору фактов Офиса Защитника прав человека Армении, в результате пожаров, инициированных азербайджанскими военнослужащими, с 29 августа по сей день в селах Азат, Кут, Норабак и Сотк Гегаркуникской области Армении сгорело около 270 га пастбищ и около 150 га скошенных полей. Как передает «Арменпресс», согласно сообщению Офиса Омбудсмена, в Куте сгорело 150 га пастбищ и 60 га скошенных полей, В Азате - 20 га пастбищ и 10 га скошенных полей, в Сотке - 80 га пастбищ и 70 га скошенных полей, в Норабаке - 20 га пастбищ и 10 га скошенных полей.

В сообщении отмечается, что уничтожается сенаж, заготовленный на зиму. К примеру, уничтожено около 500 скирд сена лишь у одного жителя села Кут.

Жители села Кут сообщили Омбудсмену, что они понесли большой материальный ущерб, сгорели их луга и поля.

Отмечается, что поджоги, инициированные азербайджанскими военнослужащими в Гегаркуникской области, до сих пор не удается потушить, а погодные условия еще больше способствуют распространению огня.

Огонь бушует и в высокогорных местах, жителям сел вместе с пожарными-спасателями приходится тушить огонь вручную, и при этом азербайджанские военные разжигают новые очаги пламени.

«Все эти сигналы были проверены Гегаркуникским областным подразделением Защитника прав человека Армении и подтверждены объективными доказательствами. Мы находимся на постоянной связи с общинными органами, жителями и с соответствующими службами МЧС.

Из-за преступных действий азербайджанских военнослужащих люди лишились средств к существованию, что будет способствовать увеличению социальных проблем.

Происходят массовые нарушения прав жителей, в том числе и диверсионные и террористические акты в отношении гражданского населения Республики Армения.

Пожары представляют реальную опасность для жизни гражданского населения, всей их собственности ( ближе к пожарам находится село Кут).

Факты действий азербайджанских Вооруженных сил, направленных против гражданского населения Армении свидетельствуют о том, что они становятся все более опасными для гражданских лиц, преступны и имеют прямой умысел причинить вред людям, а нарушения прав носят массовый характер», - говорится в сообщении Омбудсмена.