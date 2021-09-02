Генпрокуроры Армении и РФ обсудили вопрос возвращения незаконно удерживаемых Азербайджаном пленных

В РФ, во Владивостоке состоялась встреча генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым.

В ходе уже 5-й в этом году встречи генеральные прокуроры двух стран обсудили вопросы, связанные с процессом взаимодействия между возглавляемыми ими ведомствами, а также вопросы, связанные с повышением эффективности взаимодействия в рамках взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как сообщили «Арменпресс» в Генпрокуратуре РА, Артур Давтян поблагодарил российскую сторону за приглашение принять участие в 6-м Восточном экономическом форуме, выразив убежденность в том, что такие мероприятия способствуют инвестициям в экономику и использованию более эффективных механизмов для защиты прав инвесторов и обмена опытом в данной сфере.

В ходе встречи были затронуты вопросы объединения усилий в борьбе с транснациональной преступностью, защиты прав граждан двух стран в криминальной сфере, более тесного сотрудничества в области раскрытия преступлений, реализации мер, предусмотренных Меморандумом о сотрудничестве, подписанном прокуратурами двух стран.

По данным прокуратуры, частота недавних встреч на уровне генеральных прокуроров получила высокую оценку с обеих сторон, что дает новый импульс укреплению практики оперативного урегулирования текущих вопросов, способствует повышению уровня взаимного доверия.

Одним из вопросов повестки дня встречи стал вопрос обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе после Арцахской войны 2020 года, состояние выполнения обязательств, взятых на себя всеми сторонами.

Выразив признательность российской стороне за ее усилия по обеспечению безопасности средствами миротворческой миссии в Арцахе и на наиболее уязвимых участках границ РА и коммуникационной инфраструктуры, Артур Давтян обратил внимание своего российского коллеги на ситуацию с блокировкой каналов связи Армении и на другие дестабилизирующие ситуацию действия. Он предложил шаги по разработке оперативных правовых механизмов с целью исключения подобных инцидентов.

Обсуждался также вопрос о необходимости выполнения требований о возвращении военнослужащих ВС РА, гражданских лиц и других лиц, незаконно задерживаемых в Азербайджане, вытекающих из трехстороннего заявления от ноября 2020 года.