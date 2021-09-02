Египет запланировал производить 1 млрд доз вакцин от COVID-19 за год

Министр здравоохранения Египта Хала Заед заявил, что Каир намерен производить 1 млрд доз вакцины против коронавируса COVID-19 китайской компании Sinovac в год и стать "крупнейшим производителем вакцин" на Ближнем Востоке и в Африке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство Arab News.

Министр отметил, что, согласно условиям соглашения с китайской фармацевтической компанией Sinopharm, на заводе в Каире будет производиться более 200 млн доз вакцины в год для удовлетворения нужд жителей страны. Производительность еще одного завода должна достичь "около 1 млрд в год". Производство будет направлено на экспорт вакцины и ее распространение в африканских странах.

Эксперты из Китая уже посетили Египет, чтобы проконтролировать оборудование и материалы для производства вакцины на заводах, принадлежащих государственной египетской компании Vacsera.

За время пандемии коронавируса COVID-19 был зарегистрирован у 288 тысяч жителей страны, 16,7 тысяч пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, более 239 тысяч полностью выздоровели.

По официальной статистике, около 7,5 млн египтян сделали, по меньшей мере, одну дозу вакцины против коронавируса.