Сурен Папикян поздравил с Днем провозглашения независимости Арцаха

В начале заседания правительства вице-премьер Сурен Папикян, который ведет заседание, так как заменяет находящегося в отпуске премьера, поздравил всех с 30-летием провозглашения независимости Республики Арцах.

«Сегодня, 2 сентября - очень важный и памятный для нас день. В связи с Днем Республики Арцах поздравляю всех нас, желаю армянам Арцаха стойкости и воли для противостояния всем существующим вызовам», - сказал Сурен Папикян.