Правительство Армении объявляет новые трехмесячные учебные сборы

Правительство Армении приняло постановление об учебных сборах резервистов рядового, унтер-офицерского и офицерского составов, состоящих на учете в первой группе резерва, сроком на три месяца - с 15 сентября по 15 декабря 2021 года.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию проекта, на сборы будет привлечено около 869 граждан, 576 из рядового состава, 107 из унтер-офицерского состава, 186 из офицерского состава.

Установлено, что в учебных сборах участие примут:

1) по мотострелковым специальностям до 98 резервистов: 26 с 20 по 29 сентября 2021 года включительно, 27 с 22 сентября по 1 октября 2021 года включительно, 9 с 18 по 27 октября 2021 года включительно; 18 с 1 по 10 ноября 2021 года включительно; 9 с 1 по 10 декабря 2021 года включительно; 9 с 6 по 15 декабря;

2) по ракетно-артиллерийским специальностям до 400 резервистов: 24 с 14 по 23 октября 2021 года включительно, 201 с 27 октября по 5 ноября 2021 года включительно, 175 с 3 по 12 ноября 2021 года включительно;

3) по специальностям противовоздушной обороны до 13 резервистов: 5 с 1 по 10 ноября 2021 года включительно, 8 с 8 по 14 ноября 2021 года включительно;

4) по специальностям связи до 75 резервистов, 71 с 8 по 17 ноября 2021 года включительно, 4 с 29 ноября по 5 декабря 2021 года включительно;

5) по разведывательным специальностям до 149 резервистов: 129 с 15 по 24 сентября 2021 года включительно, 20 с 20 по 29 сентября 2021 года включительно;

6) по специальностям радиоэлектронной борьбы до 14 резервистов с 25 по 31 октября 2021 года включительно;

7) по инженерным специальностям до 24 резервистов с 15 по 21 сентября 2021 года включительно;

8) по техническим специальностям до 67 резервистов: 27 с 25 по 31 октября 2021 года включительно, 40 с 8 по 14 ноября 2021 года включительно;

9) по тыловым специальностям до 22 резервистов с 8 по 14 ноября 2021 года включительно;

10) по топографическим специальностям до 7 резервистов с 15-24 ноября 2021 года включительно.

Решение вступает в силу на десятый день после его официального опубликования.

Принятие проекта решения обусловлено необходимостью совершенствования военных навыков, проведения учебных сборов по переподготовке и подготовке рядового, унтер-офицерского и офицерского составов, состоящих на учете в первой группе запаса.

С учетом обстоятельства, что Вооруженные силы РА пополнились новым вооружением и военной техникой, а также то, что в Вооруженных силах РА осуществляются реформы (структурные изменения), есть необходимость повышения качества профессиональной подготовки резервистов, имеющих соответствующую специальность.

Этот процесс будет непрерывным, в ближайшие годы будут задействованы новые подразделения и новые резервисты.

25 августа уже стартовала четверть сборов резервистов. Завершатся они 25 ноября.