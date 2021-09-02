Решением премьер-министра Никола Пашиняна Лилия Шушанян освобождена с должности замминистра ТУИ.

Как передает «Арменпресс», решение опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am

Лилия Шушанян была назначена заместителем министра территориального управления и инфраструктур в апреле 2019 года.