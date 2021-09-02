В Армении действует папская канцелярия Святого Престола Римской Католической церкви

В Ереване 1 сентября 2021 г. открылся Офис Папской Делегации или Посольство Святого Престола +. Об этом сообщил папский нунций в Армении арх. Жозе Бетанкур. Офис находится в центре Еревана, на Северном проспекте. Посольство сейчас готовится к торжественному открытию офиса.

Архиепископ Бетанкур является папским нунцием в Армении и Грузии, но до 1 сентября резиденция папского нунция была только в Тбилиси, теперь она будет и в Ереване.

Арменуи Мхоян