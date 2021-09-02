В Спортивно-концертном комплексе будет звучать киномузыка Тиграна Мансуряна

10 сентября в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна будет звучать киномузыка композитора Тиграна Мансуряна.

Государственный симфонический оркестр Армении представит концертную программу «Симфонический Мансурян». Вечер проведет дирижер Арутюн Арзуманян.

«Государственный симфонический оркестр Армении в 2020 году записал киномузыку Тиграна Мансуряна, которую он в 2019 году в честь 80-летия маэстро Мансуряна исполнял в Ереване, в Гюмри и в Степанакерте. Запись сделана совместно с престижной компанией PARMA Recordings и появится в ближайшее время», - передает «Арменпресс», ссылаясь на сообщение Симфонического оркестра.

10 сентября зрители услушат музыку из фильмов: «Мы и наши горы», «Осеннее солнце», «Командировка на курорт», «Хозяин», «Танго нашего детства», «Капля меда», «Лирический марш», «Белые грезы», также и из других фильмов.

Концертная программа будет представлена в красивом сочетании видеоизображений и музыки, которое будет выполнено по последнему слову техники.