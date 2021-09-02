Турция и Украина собираются основать центр обслуживания вертолетов

Анкара и Киев в рамках нового сотрудничества собираются создать в Турции центр обслуживания вертолетов семейства Ми-8/17.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание «Defense News». В начале августа этого года Авиационная ассоциация Турции (Turkish Aeronautical Association) подписала договор, согласно которому на начальном этапе на территории Турции собираются отремонтировать 18 вертолетов турецкой жандармерии Ми -17. Для проведения работ в Анкаре будет построена новая ремонтно-сервисная база.

Украинская компания «Мотор-Сич» будет изготавливать запчасти, и испытывать двигатели. Отмечается, что турецкая сторона постепенно увеличит свою долю в ремонтных работах, так как намерена развивать собственное производство запчастей. В результате Турецкая авиационная ассоциация надеется выйти на огромный международный рынок и получить заказы на обслуживание около 1 500 вертолетов Ми-17, используемых в соседних странах, особенно на Ближнем Востоке и в Азии. Предполагается, что основными заказчиками будут Ливия, Пакистан и Азербайджан. Отметим, что это не единственный проект украинских компаний по развитию турецкой авиации. Турция также хочет установить украинские двигатели на свои ударные вертолеты и новые беспилотники Bayraktar.