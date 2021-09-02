Директор Национального архива Армении с послом Болгарии обсудил вопросы возможного сотрудничества

Директор Национального архива Армении Григор Аршакян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгария в Республике Армения Н. Г. Георги Карастаматова.

Как сообщает «Арменпресс», собеседники обменялись мнениями о возможном сотрудничестве и обмене опытом между Национальным архивом Армении и Государственным архивным агентством Республики Болгария.

Также говорилось о подписании возможного меморандума о сотрудничестве между архивами двух стран. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Болгария с целью дальнейшего укрепления и углубления прочных связей между двумя дружественными странами в различных сферах была достигнута договоренность об организации в 2022 году выставок (также и выездных).

В этом контексте также можно будет проводить доступные и образовательные мероприятия для молодежи. Григор Аршакян выразил готовность максимально поддержать и реализовать инициативы, предложенные Болгарией.

В завершение встречи посол Н. Г. Георги Карастаматов передал Аршакяну приглашение председателя Государственного агентства «Архивы» Республики Болгария М. Груева посетить Болгарию, чтобы на месте ознакомиться с работой их архива.