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Молодежная сборная Армении по футболу одержала победу над сборной Фарерских островов

Молодежная сборная Армении по футболу одержала победу над сборной Фарерских островов

Молодежная сборная Армении по футболу принимала команду Фарерских островов в рамках второго тура группового этапа отборочного турнира УЕФА ЕВРО U-21.

Как сообщает Арменпресс, в начале матча на стадионе футбольной академии «Аван» команды атаковали друг друга, но статистическое преимущество было в пользу сборной Армении. Армянская команда открыла счет на 39-й минуте матча, когда Нарек Григорян получил мяч и резким четким отправил его в ворота соперника.

Во втором тайме молодежная сборная Армении имела территориальное преимущество, превратив это преимущество в гол на 83-й минуте, когда Микаел Мирзоян безошибочно реализовал пенальти. Армения-Фарерские острова: 2: 0.

Свой очередной матч отборочного раунда молодежная сборная проведет 7 сентября против сборной Украины.


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