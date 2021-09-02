Молодежная сборная Армении по футболу одержала победу над сборной Фарерских островов

Молодежная сборная Армении по футболу принимала команду Фарерских островов в рамках второго тура группового этапа отборочного турнира УЕФА ЕВРО U-21.

Как сообщает Арменпресс, в начале матча на стадионе футбольной академии «Аван» команды атаковали друг друга, но статистическое преимущество было в пользу сборной Армении. Армянская команда открыла счет на 39-й минуте матча, когда Нарек Григорян получил мяч и резким четким отправил его в ворота соперника.

Во втором тайме молодежная сборная Армении имела территориальное преимущество, превратив это преимущество в гол на 83-й минуте, когда Микаел Мирзоян безошибочно реализовал пенальти. Армения-Фарерские острова: 2: 0.

Свой очередной матч отборочного раунда молодежная сборная проведет 7 сентября против сборной Украины.