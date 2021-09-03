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Газета «Айастани Анрапетутюн»: Турция превращает Южный Кавказ в логово терроризма

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Турция превращает Южный Кавказ в логово терроризма

«Турция, сыгравшая в оккупации территории Арцаха первостепенную роль, будет решать вопрос заселения этих территорий. И это, в первую очередь, произойдет посредством экстремистских террористических вооруженных группировок, сформированных в разных уголках региона на протяжении многих лет, которые еще долго будут нужны официальной Анкаре для ее радикальных действий, набирающих обороты и в регионе и за его пределами».

 Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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