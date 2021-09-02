Известен стартовый состав сборной Армении по футболу в матче против Северной Македонии

Известен стартовый состав сборной Армении по футболу в матче отборочного турнира Чемпионата мира против Северной Македонии.

Как сообщает Арменпресс, главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос включил в стартовый состав следующих игроков: Давид Юрченко, Ованес Амбарцумян, Андре Калисир, Тарон Восканян, Камо Ованнисян, Артак Григорян, Соломон Удо, Ваан Бичахчян, Генрих Мхитарян, Эрик Варданян, Саркис Адамян.

Встреча стартует в 22:45 по ереванскому времени.